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Общество
1 июня 2022  11:02
Александр Хевронин

Многодетные семьи Татарстана в этом году получат 42 квартиры

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В этом году государство обеспечит жильем 25 многодетных семей Татарстана. Всего им будет передано 42 квартиры, сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте республики.

«Многодетные семьи — пример для подражания», — сказал Президент РТ Рустам Минниханов во время посещения новоселов. 

Всего с 2006 по 2021 годы Госжилфонд обеспечил жильем 539 многодетных семей. Некоторые из многодетных родителей получили сразу несколько квартир. В общей сложности семьям было передано 720 жилых площадей, полностью готовых к проживанию. 

Принять участие в программе могут семьи, имеющие пять или более детей, проживающих с родителями и не образовавших свои семьи. Для получения жилой площади необходимо признание многодетной семьи нуждающейся в квартире органом местного самоуправления, а также решение государственного заказчика Программы о включении в список претендентов на получение жилищного сертификата.

 

#многодетные семьи #квартиры #Госжилфонд РТ #Рустам Минниханов
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