Многодетные семьи Татарстана в этом году получат 42 квартиры

В этом году государство обеспечит жильем 25 многодетных семей Татарстана. Всего им будет передано 42 квартиры, сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте республики.

«Многодетные семьи — пример для подражания», — сказал Президент РТ Рустам Минниханов во время посещения новоселов.

Всего с 2006 по 2021 годы Госжилфонд обеспечил жильем 539 многодетных семей. Некоторые из многодетных родителей получили сразу несколько квартир. В общей сложности семьям было передано 720 жилых площадей, полностью готовых к проживанию.

Принять участие в программе могут семьи, имеющие пять или более детей, проживающих с родителями и не образовавших свои семьи. Для получения жилой площади необходимо признание многодетной семьи нуждающейся в квартире органом местного самоуправления, а также решение государственного заказчика Программы о включении в список претендентов на получение жилищного сертификата.