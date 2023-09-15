В Менделеевске нашли единственное фото Пастернака, сделанное в заводском поселке

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

Сотрудникам краеведческого музея удалось обнаружить фотографию, на которой писатель Борис Пастернак изображен на крыльце одного из домов в рабочем поселке. Находку обнаружила хранитель фондов Ольга Смолькова, рассказали в пресс-службе Менделеевского района РТ.

Изначально считалось, что за время пребывания Пастернака в Менделеевске (ранее – Бондюга), не было сделано ни одной фотографии писателя. Однако Смолькова решила искать фото писателя в Бондюге не в его личном архиве, а в архивах тех, с кем он здесь жил и работал.

Музейный работник предположила, что в первую очередь это должна быть семья Карповых. Оно оказалось верным. В архиве Анны Карповой, который хранится в Историческом музее Москвы, она и обнаружила небольшое групповое фото с надписью «А.С.Карпова с сыновьями Владимиром, Юрием, их учителем Б.Л.Пастернаком и знакомыми. Бондюга, 1917 г.».

Лев Карпов на тот момент управлял химзаводом в Менделеевске, Борис Пастернак работал в конторе завода и обучал детей Льва Карпова. Предположительно фотография сделана после одного из занятий.

До настоящего времени не было ни одной публикации, запечатлевшей пребывание Бориса Пастернака на Бондюжском заводе. Теперь у краеведов появилась новая надежда, что фотография может быть не одна, и они продолжают поиски.

Подробнее о фестивале, который стартует сегодня, 15 сентября, читайте в материале «Татар-информа» «Пастернаковский фестиваль в Менделеевске: звезды кино, батлы поэтов и сцена под куполом».