В Менделеевске наградили супругов, проживших в браке 62 года

В День семьи, любви и верности в Менделеевском районе Татарстана чествовали тех, кто пронёс любовь и верность через десятилетия. На торжественной церемонии вручили медали и благодарственные письма супружеским парам, прожившим вместе более 30 лет.

Высшую награду праздника – медаль «За любовь и верность» – получила семья Салахетдиновых. Раис Салахетдинович и Минирахима Абзаловна вместе уже 62 года. Их супружеский союз – пример преданности, доверия и настоящего семейного счастья.

Благодарственные письма за многолетнюю совместную жизнь, крепость семейных устоев и достойное воспитание детей были вручены семьям Давыдовых, Сарышевых, Муратовых, Горбуновых и Хабибуллиных. Эти семьи сохранили тепло и уважение в отношениях, передали детям любовь к Родине и ответственность за будущее.

Обращаясь к собравшимся, глава исполкома Менделеевского района Роберт Искандаров указал на особую значимость семейных ценностей.

«В этот день с нами – семьи участников специальной военной операции. И именно сегодня мы особенно остро понимаем, как важно быть рядом, как важна поддержка близких. С праздником, уважаемые менделеевцы! Желаю вам здоровья, удачи, успехов и благополучия в ваших семьях!» – пожелал он.

Медаль «За любовь и верность» – это общественная награда, учрежденная Оргкомитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в России. Ею ежегодно 8 июля награждают супружеские пары, прожившие в зарегистрированном браке 25 лет и более, показавшие пример крепкой семьи, взаимной любви и воспитания достойных детей.

Награда вручается в торжественной обстановке вместе с удостоверением и лацканными знаками для обоих супругов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что медали «За любовь и верность» получили в этом году 70 татарстанских семей.