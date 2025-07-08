Медали «За любовь и верность» получили в этом году 70 татарстанских семей

Ежегодно на празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности, по всему Татарстану вручают медали «За любовь и верность». В этом году в республике вручили 70 таких медалей, рассказала начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Эльвира Ахметова на брифинге в Кабмине региона.

Она подчеркнула, что эти медали вручаются лучшим семьям Татарстана, династиям, которые в любви и согласии прожили более 25 лет и воспитали детей.

«Раисом Татарстана [Рустамом Миннихановым] уделяется большое внимание теме семьи: популяризации традиционных семейных ценностей, преемственности поколений, поддержке многодетных семей и профессиональных династий», – добавила Ахметова.

Она также отметила, что за прошедшую «семейную неделю» в Татарстане было проведено более 600 различных мероприятий, связанных с темой семьи.

По ее словам, праздничные мероприятия охватили все возможные локации республики. «Это парки и скверы, дома культуры, молодежные центры, пришкольные лагеря, библиотеки, приклубные территории, редакции газет, краеведческие музеи и сельские клубы. А для возрастных семей – визиты на дом», – перечислила Ахметова.

Среди мероприятий она назвала концерты в парках и скверах, всевозможные викторины, турниры, спортивные состязания, мастер-классы, фотовыставки, конкурсы, интерактивные площадки и многое другое.

Поддержка семей соответствует целям национального проекта «Семья».