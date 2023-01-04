Минниханов подписал указ об освобождении мобилизованных от штрафов за неуплату коммуналки

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, который утверждает порядок освобождения мобилизованных татарстанцев от начисления пеней в случае просрочки коммунальных платежей. Также пени не будут начисляться за несвоевременную оплату взносов на капремонт.

Действие указа распространяется как на военнослужащих, так и на членов их семей.

«Утвердить прилагаемый Порядок освобождения граждан Российской Федерации, заключивших контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», – говорится в документе.

Порядок распространяется на жилые помещения, расположенные на территории Татарстана. Уточняется, что к членам семей мобилизованных в данном случае относятся проживающие совместно с ними супруги, а также дети и родители. Иные лица могут быть признаны членами семей мобилизованных граждан в отдельных случаях, предусмотренных в Жилищном кодексе РФ.

Для освобождения от начисления пеней в случае несвоевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, мобилизованные или члены их семей должны подать заявление в организации, получающие плату – в частности, это может быть управляющая компания. Также необходимо предоставить копии документов, подтверждающие заключение контракта о прохождении службы в ВС РФ.

Заявление рассматривается в течение трех дней с момента его подачи. Освобождение от начисления пени действует до прекращения указанного контракта. Подать заявление можно и в электронной форме. В случае, если возможности подать заявление во время действия контракта с ВС РФ нет, то мобилизованные и члены их семей могут подать его и позже, чтобы УК списала начисленные за этот период пени.

Указ подписан 31 декабря, вступает в силу он через 10 дней со дня его официального опубликования.

Напомним, частичная мобилизация проводилась с 21 сентября по 28 октября по указу Президента Владимира Путина. В целом по стране с учетом добровольцев и резервистов за этот период на службу отправились 313 тыс. человек. 31 октября Минниханов заявил, что Татарстан полностью выполнил задание Минобороны по частичной мобилизации.