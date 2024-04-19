В Менделеевске начнется строительство вантового моста к Ушковским островам

В Менделеевске стартовал строительный сезон. В ближайшее время здесь начнут возводить вантовый мост к парку «Ушковские острова» протяженностью 24 метра.

Стоимость конструкции и монтажных работ составит 10 млн рублей. На данный момент идут проектные работы, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Сдать долгожданный объект планируется в этом году.

Помимо этого, в 2024-м будет завершено благоустройство велодорожек на Чоловского, продолжится строительство велодорожек по Северной до улицы Трудовой. На эти цели в прошлом году было выделено 82 млн рублей.

В 2022 году в Менделеевске были построены первые 3 километра велопешеходной сети и разбиты два сквера — «Центральный» и «Аммоний». Работы обошлись в 62 млн рублей.

Также в Менделеевске будут устанавливать скамейки, урны и пункты ТБО.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске появятся антивандальные остановки с видеокамерами, подсветкой и витражами.