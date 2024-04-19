Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Менделеевске начнется строительство вантового моста к Ушковским островам
В Менделеевске стартовал строительный сезон. В ближайшее время здесь начнут возводить вантовый мост к парку «Ушковские острова» протяженностью 24 метра.
Стоимость конструкции и монтажных работ составит 10 млн рублей. На данный момент идут проектные работы, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
Сдать долгожданный объект планируется в этом году.
Помимо этого, в 2024-м будет завершено благоустройство велодорожек на Чоловского, продолжится строительство велодорожек по Северной до улицы Трудовой. На эти цели в прошлом году было выделено 82 млн рублей.
В 2022 году в Менделеевске были построены первые 3 километра велопешеходной сети и разбиты два сквера — «Центральный» и «Аммоний». Работы обошлись в 62 млн рублей.
Также в Менделеевске будут устанавливать скамейки, урны и пункты ТБО.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске появятся антивандальные остановки с видеокамерами, подсветкой и витражами.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»