В Менделеевске начали устанавливать главную елку и открыли каток

В Менделеевске на площади у Дворца культуры имени С.Гассара ведется установка главной елки. Ее высота составит 20 метров. А изюминкой в украшении новогодней красавицы станут игрушки, сделанные руками детей.

Как уточнили «Татар-информу» в администрации, открытие центральной елки запланировано на 15 декабря. Возле нее появится ледяной городок, уже установлена горка.

На Ушковских островах состоялось открытие ледового катка под открытым небом. Участие в событии принял глава района Радмир Беляев. Он отметил, что зимние виды спорта являются приоритетными для муниципального образования. Как и в прошлом году, здесь работает прокат коньков. На сегодняшний день имеется 42 пары, планируется дополнительно закупить еще 15.

Также в ближайшее время откроется каток на территории первой школы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске принято решение об отмене банкетов, фуршетов и корпоративов, а также городских и корпоративных праздничных салютов.