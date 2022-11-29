В Менделеевске отменены новогодние корпоративы и праздничные салюты

В Менделеевском районе начали работу по подготовке к Новому году. В первую очередь праздничные мероприятия будут ориентированы на детей. Также принято решение об отмене банкетов, фуршетов и корпоративов, а также городских и корпоративных праздничных салютов. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава района Радмир Беляев.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать работу по новогодним мероприятиям для детей мобилизованных. В Менделеевском районе состоится дополнительно «Елка главы» для семей и детей граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Также на елку будут приглашены дети сотрудников полиции, Росгвардии, службы судебных приставов, службы исполнения наказания, следственного комитета и прокуратуры.

Также принято решение провести новогоднюю акцию «Елка желаний» для детей мобилизованных. Работники исполкома, депутаты, руководители предприятий и организаций исполнят желания ребят.

Подготовка к праздничным мероприятиям должна быть завершена к 10 декабря. Сейчас украшается территория города, заливаются уличные ледовые катки, ведется подготовка к проведению ёлок.