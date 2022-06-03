В Менделеевске началась модернизация школы под химико-технологический лицей

В Менделеевске приступили к ремонту школы № 3, на базе которой планируется создать химико-технологический лицей на 800 учащихся. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Менделеевска.

В создании профильного учебного заведения заинтересовано градообразующее предприятие — АО «Аммоний», которое выделило в этом году на реконструкцию объекта 157 млн рублей.

Также благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова будет профинансирована покупка нового учебного оборудования на сумму 80 млн рублей.

Кроме того, в Менделеевске ведется работа по строительству колледжа на 240 учащихся и общежития на 150 мест. Планируется, что химико-технологический колледж примет первых студентов 1 сентября 2024 года.