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В Менделеевске начал курсировать сезонный дачный автобус
В Менделеевске начал курсировать сезонный автобус, который следует к садовым обществам. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Менделеевского района Радмир Беляев.
Маршрут пролегает через остановку на улице Тукая, 12, проходит через автовокзал, улицу Фомина и заканчивается в садовом товариществе «Дружба».
Первый рейс отправляется в 7.30, второй — в 18.30, обратные рейсы запланированы на 8.00 и 19.00. Автобус будет ходить по средам, субботам и воскресеньям.
Фото: телеграм-канал главы района Радмира Беляева
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