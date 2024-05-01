В Менделеевске начал курсировать сезонный дачный автобус

В Менделеевске начал курсировать сезонный автобус, который следует к садовым обществам. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Маршрут пролегает через остановку на улице Тукая, 12, проходит через автовокзал, улицу Фомина и заканчивается в садовом товариществе «Дружба».

Первый рейс отправляется в 7.30, второй — в 18.30, обратные рейсы запланированы на 8.00 и 19.00. Автобус будет ходить по средам, субботам и воскресеньям.

Фото: телеграм-канал главы района Радмира Беляева