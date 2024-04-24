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Общество 24 апреля 2024 09:46

Сезонные дачные маршруты в Казани стартуют с 26 апреля

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Сезонные дачные маршруты в Казани стартуют с 26 апреля
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Перевозки по сезонным садоводческим маршрутам в Казани начнутся 26 апреля. Автобусы будут ходить по шести наиболее востребованным направлениям, рассказали в мэрии.

В будни на маршрут выйдут девять единиц транспорта, в выходные — 11. Казанцы смогут воспользоваться следующими автобусами:

  • № 39с «Ветеринарная академия — ж.м.Станционные Дербышки»;
  • № 41с «39-й квартал — СО «Крутушка»;
  • № 92с «КДК им.Ленина — «Дальние сады»;
  • № 101с «Горьковское шоссе — СО «Текстильщик»;
  • № 109с «Кафе «Полет» — СНТ «Заречье»;
  • № 111с «Станция метро «Проспект Победы» — «Жиркомбинат».

Стоимость проезда устанавливает перевозчик в зависимости от маршрута — она не может превысить 77 рублей при оплате наличными средствами. В пределах города пассажирам предоставляется льготный проезд по электронным социальным проездным картам.

Расписание движения составлено до 1 ноября. Более подробно о нем можно узнать по телефону горячей линии Комитета по транспорту +7(843)275-30-50.

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