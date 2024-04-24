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Сезонные дачные маршруты в Казани стартуют с 26 апреля
Перевозки по сезонным садоводческим маршрутам в Казани начнутся 26 апреля. Автобусы будут ходить по шести наиболее востребованным направлениям, рассказали в мэрии.
В будни на маршрут выйдут девять единиц транспорта, в выходные — 11. Казанцы смогут воспользоваться следующими автобусами:
- № 39с «Ветеринарная академия — ж.м.Станционные Дербышки»;
- № 41с «39-й квартал — СО «Крутушка»;
- № 92с «КДК им.Ленина — «Дальние сады»;
- № 101с «Горьковское шоссе — СО «Текстильщик»;
- № 109с «Кафе «Полет» — СНТ «Заречье»;
- № 111с «Станция метро «Проспект Победы» — «Жиркомбинат».
Стоимость проезда устанавливает перевозчик в зависимости от маршрута — она не может превысить 77 рублей при оплате наличными средствами. В пределах города пассажирам предоставляется льготный проезд по электронным социальным проездным картам.
Расписание движения составлено до 1 ноября. Более подробно о нем можно узнать по телефону горячей линии Комитета по транспорту +7(843)275-30-50.
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