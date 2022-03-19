В Менделеевске на сельхозярмарке откроется 15 торговых точек

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19 марта на площадке перед районным Домом культуры «Юность» в Менделеевске состоится сельскохозяйственная ярмарка. Об этом сообщил руководитель района Радмир Беляев в своем Telegram-канале.

«Мы провели работу с местными сельхозпроизводителями. 19 марта здесь развернутся 15 торговых точек с молочной продукцией, мясом птицы, зерном, медом и не только. Ярмарки — это всегда отличная возможность приобрести продукты по приемлемым ценам», — сообщил он.

Руководитель отметил, что сам планирует посетить ярмарку, чтобы оценить ассортимент, качество и ценовой диапазон.

Ранее Радмир Беляев рассказал, какими запасами на данный момент обладают крупные торговые сети, а также уточнил, что в районе работают три производства полуфабрикатов, десять производств выпечки, одно производство макаронных изделий.