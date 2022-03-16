Руководитель Менделеевского района РТ: «Причин для оптовой скупки продуктов нет»

В Татарстане имеется резерв основных продуктов, поэтому причин для оптовой скупки продуктов нет, сообщил в своем Telegram-канале руководитель Менделеевского муниципального района Радмир Беляев.

Он подробно остановился на том, какими запасами на данный момент обладают крупные торговые сети района.

«В Менделеевском районе на этот день крупнейшие торговые сети сообщили о следующих объемах продукции: „Пятерочка“ и „Магнит“: 7850 кг муки и 950 кг сахара. В нашем районе работают три производства полуфабрикатов, десять производств выпечки, одно производство макаронных изделий», — уточнил руководитель.

Помимо этого, продолжается мониторинг цен на основные продукты в Менделеевске.

«Мне начали приходить подобные сообщения о росте цен на продукты питания в розничных магазинах Менделеевска и района. Каждый такой факт принимаем в работу и информацию направляем в ответственные органы. Благодарю за нашу совместную с вами работу», — сообщил Беляев.

Он отметил, что за неделю в Татарстане действительно подорожали сахар и овощи. Накануне об этом сообщил и министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров. Ситуация схожа со многими регионами страны.

«Прошу всех жителей района и впредь сообщать о подобных фактах резкого увеличения стоимости основных продуктов питания. И напоминаю, что обратиться можно и на горячую линию антимонопольной службы — 8 (843) 238-30-59», — резюмировал Беляев.