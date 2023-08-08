В Менделеевске комплексно благоустроили территорию у нового лицея

В Менделеевске привели в порядок территорию у будущего химико-технологического лицея «Потомки Менделеева», который откроется в конце августа. В самом здании провели капитальный ремонт, благоустроили прилегающие площади — провели озеленение и локальный ремонт аварийных участков фасадов домов, прилегающих к зданию.

Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе администрации, это сделано для того, чтобы учеников окружала комфортная городская среда.

До ремонта фасады некоторых домов местами осыпались и представляли угрозу для пешеходов. Причем сами дома включены в программу капитального ремонта МКД только на 2030-е годы.

«Мы сейчас также смотрим, как эти дома ввести в программу капитального ремонта раньше, чтобы не только фасады, но и внутреннее состояние объекта было надлежащим. Но благодарим градообразующее предприятие за поддержку на данном этапе», — прокомментировал глава района Радмир Беляев.

Лицей «Потомки Менделеева» является частью образовательного кластера, который развивает руководство района совместно с химическим комплексом. В этом году в школе №3 провели капремонт при поддержке Раиса РТ, по решению Рустама Минниханова были выделены средства на закупку оборудования для будущего лицея.

Напомним, химический комплекс Менделеевского района финансирует капитальный ремонт, объем инвестиций — 157 млн рублей, еще 52 млн рублей выделено из республиканского бюджета.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске завершили монтаж каркаса купола с пятиэтажный дом.