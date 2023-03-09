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В Менделеевске откроется модернизированный химико-технологический лицей
В Менделеевске 1 апреля откроется модернизированный химико-технологический лицей на 800 учащихся. Образовательное учреждение пока будет работать в техническом режиме, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации района.
Базой для лицея стала школа № 3. Химический комплекс Менделеевского района финансирует капитальный ремонт, объем инвестиций — 157 млн рублей, еще 52 млн рублей выделено из республиканского бюджета. К реализации проекта инвестор подходит основательно, представители предприятия участвуют в еженедельных совещаниях на самом объекте, отмечают в администрации.
Сейчас работы в будущем лицее близятся к финишной прямой — в конце прошлого месяца строители завершили работы по освещению и установили сантехнику. В актовом зале уже появились первые очертания будущей многоуровневой сцены – строители уложили деревянные лаги. Кроме того, выполнена разводка всех необходимых коммуникаций.
В спортивном зале приступили к монтажу настенных панелей. Сегодня полностью завершился монтаж сантехники, в санузлах начали укладывать плитку, идут работы по фасаду, уже появились отделочные панели.
Проект отличается от привычных – его современный дизайн утверждали не один месяц, тщательно подбирали материалы. В основе подобранных материалов лежат качество и экологичность. Дети будут находиться там много времени, поэтому все должно быть и эстетично, и безопасно, отмечают разработчики.
6 марта в кабинетах третьего этажа началась установка парт и досок. На втором этаже расстановка мебели начнется к концу следующей недели. В целом, капитальный ремонт выполнен на 85%.
Напомним, в 2021 году в школе № 3 благодаря федеральной программе «Современная школа» национального проекта «Образование» состоялось открытие шахматного клуба «Гамбит».
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ
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