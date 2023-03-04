В Менделеевске капитально обновят военкомат за 47 млн рублей

1 марта в здании военного комиссариата в Менделеевске стартовали ремонтные работы. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации, объект 1955 года постройки давно нуждался в ремонте, которого здесь никогда не было.

На эти цели выделено 47 млн рублей по линии Минобороны. Будут выполнены все виды работ — специалисты заменят кровлю, отремонтируют фасад, поменяют всю сантехнику.

Выполнение работ ведется по графику. Планируется, что ремонт завершится к августу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске к 9 Мая отреставрируют памятник Ленину.