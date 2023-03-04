©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Менделеевске капитально обновят военкомат за 47 млн рублей
1 марта в здании военного комиссариата в Менделеевске стартовали ремонтные работы. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации, объект 1955 года постройки давно нуждался в ремонте, которого здесь никогда не было.
На эти цели выделено 47 млн рублей по линии Минобороны. Будут выполнены все виды работ — специалисты заменят кровлю, отремонтируют фасад, поменяют всю сантехнику.
Выполнение работ ведется по графику. Планируется, что ремонт завершится к августу.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске к 9 Мая отреставрируют памятник Ленину.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»