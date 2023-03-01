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В Менделеевске отреставрируют памятник Ленину
В Менделеевске проведут облицовочные работы и обновят памятник руководителю и организатору Октябрьской революции 1917 года Владимиру Ленину, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района.
Сквер, на территории которого установлен монумент, расположен в центре города, возле Дворца культуры «Юность». Ранее о необходимости ремонта заявляли жители города. Решение было принято во время объезда строительных объектов главой района Радмиром Беляевым.
Вместе с обновлением памятника будет проведен ремонт, в общественном пространстве обновят скамейки и урны. Также начнется обрезка деревьев.
Торжественное открытие Ленинского сквера и памятника Ленину состоялось в июле 2015 года. Работы планируется провести до 9 Мая.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на жилых домах Менделеевска появятся еще пять муралов с историей.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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