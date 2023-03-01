В Менделеевске отреставрируют памятник Ленину

В Менделеевске проведут облицовочные работы и обновят памятник руководителю и организатору Октябрьской революции 1917 года Владимиру Ленину, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района.

Сквер, на территории которого установлен монумент, расположен в центре города, возле Дворца культуры «Юность». Ранее о необходимости ремонта заявляли жители города. Решение было принято во время объезда строительных объектов главой района Радмиром Беляевым.

Вместе с обновлением памятника будет проведен ремонт, в общественном пространстве обновят скамейки и урны. Также начнется обрезка деревьев.

Торжественное открытие Ленинского сквера и памятника Ленину состоялось в июле 2015 года. Работы планируется провести до 9 Мая.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на жилых домах Менделеевска появятся еще пять муралов с историей.