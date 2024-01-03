В Менделеевске исполнили новогодние мечты детей военнослужащих

В Менделеевске продолжается исполнение новогодних желаний детей бойцов спецоперации. Так, руководитель исполкома Роберт Искандаров и депутат Алена Мокеева поздравили детей бойца Раиля Шакирова. Эмир получил в подарок ролики с экипировкой, Элина — плойку, Эмиль — беспроводные наушники и оперативную память.

Заместитель главы района Лейсан Галеева подарила Полине Петровой пауэрбанк. Ее папа Николай Петров после ранения находится на реабилитации дома.

Мечту девятилетней Виктории Стахеевой исполнил директор МУП «Управление благоустройства» Рафаэль Сабитов. Она получила в подарок ультразвуковой увлажнитель воздуха.

«И это лишь малая часть подарков от наших дедов морозов и снегурочек. Приятно видеть улыбки счастливых детей», — рассказали «Татар-информу» в администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин наградил военнослужащего из Менделеевска личным табельным оружием.

Специальная военная операция проводится по решению Президента с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону