Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Новый год — время чудес»: боец СВО приехал в Менделеевск на рождение дочери
В семье Закировых произошло пополнение до Нового года. Праздник они отметили в новом составе. У Алмаза и Венеры Закировых 24 декабря родилась дочь, которую они назвали красивым именем Амалия.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, поздравил семью бойца с рождением принцессы глава района Радмир Беляев. Он передал от имени менделеевцев подарки в честь волнующего события и сертификат на 20 тыс. рублей. Также он поздравил с наступающим Новым годом и вручил подарок старшему сыну Артему.
Боец спецоперации сейчас находится в краткосрочном отпуске и может насладиться радостным событием вместе с семьей.
Радмир Беляев пообщался с военнослужащим о делах в зоне СВО, обсудил бытовые вопросы семьи, поинтересовался, в чем нуждаются бойцы.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»