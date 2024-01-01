«Новый год — время чудес»: боец СВО приехал в Менделеевск на рождение дочери

В семье Закировых произошло пополнение до Нового года. Праздник они отметили в новом составе. У Алмаза и Венеры Закировых 24 декабря родилась дочь, которую они назвали красивым именем Амалия.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, поздравил семью бойца с рождением принцессы глава района Радмир Беляев. Он передал от имени менделеевцев подарки в честь волнующего события и сертификат на 20 тыс. рублей. Также он поздравил с наступающим Новым годом и вручил подарок старшему сыну Артему.

Боец спецоперации сейчас находится в краткосрочном отпуске и может насладиться радостным событием вместе с семьей.

Радмир Беляев пообщался с военнослужащим о делах в зоне СВО, обсудил бытовые вопросы семьи, поинтересовался, в чем нуждаются бойцы.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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