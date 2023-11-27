В Менделеевске ищут воспитателей, учителей и директоров школ за 150 и 200 тыс. рублей

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

В Менделеевске стартовала программа финансовой поддержки учителей. Гранты для педагогов и школьников-олимпиадников разработаны при софинансировании градообразующего предприятия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Радмир Беляев, опубликовав пост с информацией о поиске учителей.

«В Менделеевском районе требуются два директора школы, четыре учителя информатики, учитель русского языка и литературы, учитель английского языка, учитель физики, учитель математики. В детских садах очень ждут воспитателей, инструктора по физкультуре и музыкального руководителя», — рассказал глава муниципалитета.

При трудоустройстве педагоги и руководители в возрасте до 40 лет получат гранты «Молодой учитель — 150 тыс. рублей», «Молодой воспитатель — 150 тыс. рублей», «Новый директор — 200 тыс. рублей».

Предусмотрены и дополнительные меры стимулирования и поощрения работников образовательной сферы. Так, педагоги, подготовившие победителей муниципального и республиканского этапов всероссийских олимпиад, получат денежное поощрение, а сами победители — ценные подарки от района. Общий призовой фонд составляет почти 2,5 млн рублей.

В свою очередь победители муниципального этапа конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший учитель по предмету» получат по 50 тыс. рублей, «Учитель года» — 100 тыс. рублей. Финансовые поощрения получат молодые учителя, воспитатели и новые директора. Общий фонд — 3,6 млн рублей.

Также на повышение квалификации педагогов района выделены гранты в размере 800 тыс. рублей.

В Менделеевском районе ведется работа по созданию образовательного кластера. В сентябре открылся химико-технологический лицей «Потомки Менделеева», который посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов.