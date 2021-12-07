В Менделеевске инвалиды-колясочники протестировали пандусы в новом автобусе

В Менделеевске запущен на маршрут автобус, отвечающий всем требованиям «Доступной среды». Инвалиды-колясочники уже протестировали пандусы в новой маршрутке. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета в официальном акаунте в Instagram.

Салон автобуса оборудован откидным пандусом, есть специальные места для колясочников. Мама с 15-летним сыном остались довольны новым видом транспорта.

В планах у руководства района — оснащение системами оповещения о маршруте транспорта на остановке, GPS-навигация в «Яндекс.Транспорт». Также теперь в автобусах Менделеевска появилась возможность оплаты безналичным способом, можно использовать социальные карты.

«Мы поэтапно решаем вопросы с пассажирскими перевозками. Очень хорошие отзывы получили со стороны населения. Сейчас проводим соответствующий мониторинг, в ежедневном режиме анализируем ситуацию», — отметил в рамках еженедельного совещания руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Менделеевске с 1 декабря запустили три новых автобуса для пассажирских перевозок.