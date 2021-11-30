В Менделеевске с 1 декабря запустят три новых автобуса для пассажирских перевозок

Фото: instagram.com/radmirbelyaev/

С 1 декабря в Менделеевске будет запущено три новых автобуса для пассажирских перевозок. Об этом в своем Instagram сообщил руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

«Мы, как руководство района, приложили максимальные усилия в решении вопроса с городским общественным транспортом, который вызывал много жалоб от населения», — написал он.

Сегодня в администрации состоялась встреча с новым перевозчиком, который предоставил району три новых автобуса для перевозки жителей. По словам Беляева, два автобуса будут обслуживать город, один из них будет отвечать требованиям доступной среды.

Еще один автобус большой вместимости, как и просили жители, будет следовать до села Монашево. Планируется, что здесь будут действовать социальные карты.

Автобусы будут оснащены GPS-системой, это позволит отслеживать передвижение транспорта и заранее планировать жителям свой маршрут.

«Уже с завтрашнего дня автобусы начнут свою работу! Пока перевозчики будут обкатывать маршрут и анализировать пассажиропоток для точного определения в дальнейшем интервалов и маршрута. Вся необходимая разрешительная документация у перевозчика имеется», — подчеркнул руководитель района.