В Менделеевске дочке участника СВО вручили ноутбук для учебы, семьям — продуктовые наборы

В Менделеевске кураторы и депутаты проводят обход семей мобилизованных, которые уже стали участниками специальной военной операции. Посещение семей проводится для поддержки и оказания необходимой помощи родственникам мобилизованных ребят.

Так, депутат Ролан Шамсутдинов посетил четыре семьи мобилизованных. Одна из дочерей военнослужащего попросила ноутбук для учебы. Также всем семьям были вручены продуктовые наборы.

«Кроме того, две семьи просили дрова, но, как ранее сообщали, по поручению главы района Радмира Беляева этот вопрос прорабатывается. Домохозяйства получат по 5–10 кубов дров с учетом площади жилья», — уточнили «Татар-информу» в администрации района.

Мамы троих мобилизованных из Енабердина и семья призванного из Тоймы встретили Ролана Шамсутдинова и главу поселения Евгения Никифорова радушно, поблагодарили за щедрые подарки.

«Когда есть поддержка, забота, укрепляется и уверенность, что наши бойцы в скором времени вернутся домой с победой», — поделились мамы бойцов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что специалисты из Менделеевска отправились в Запорожскую область для обучения фермеров.