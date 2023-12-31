В Менделеевске детям бойцов СВО показали сказку «12 месяцев»

В Менделеевске состоялось новогоднее представление для детей военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Театральная студия юного зрителя «Прикосновение» представила ребятам спектакль «12 месяцев» по мотивам сказки Самуила Маршака.

С наступающим Новым годом детей поздравили глава Менделеевского района Радмир Беляев, депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова и замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора Альфир Идиятуллин.

«Обращаюсь к детям, у которых такие замечательные, удивительные, незаменимые для вас и незаменимые для всей нашей страны папы. Берегите себя, будьте здоровы. Пусть Новый год принесет счастье и улыбки», — обратилась к ребятам Татьяна Ларионова.

Спектакль подготовили с элементами интерактива: дети вместе с бабушками и мамами активно включались в эпизоды премьеры, а затем вместе с Дедом Морозом прошли хороводом вокруг елки.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации района, в Менделеевске на зимние каникулы подготовлена серия мероприятий для детей участников СВО.

Также в районе приняли решение не проводить новогодний салют, чтобы сэкономленные средства направить на поддержку бойцов спецоперации.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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