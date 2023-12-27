В Менделеевске решили отменить новогодний салют

В Менделеевском районе после длительных обсуждений приняли решение отменить салют в новогоднюю ночь, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

В социальных сетях решение получило положительный отклик. Жители района отмечают, что средства сейчас лучше направить на поддержку бойцов, что и будет сделано в районе.

«С одной стороны, мнение бойцов, которые хотят для близких всего самого лучшего, и выступают за проведение салюта. С другой стороны, мамы и жены участников СВО, многие жители района, которые считают проведение салюта сейчас несвоевременным. Мы решили встретить Новый год без салюта, тихо и по-семейному», — прокомментировал ситуацию Радмир Беляев.

Сейчас в районе проходит череда елок. 22 декабря прошли ёлки для особенных дней, детей из приемных семей и находящихся под опекой и для многодетных семей. 25 декабря 150 детей семей СВО посетили республиканскую елку в Казани, а на следующий день в Менделеевске провели елку для одаренных детей.

Сегодня в городе пройдет ёлка для детей участников СВО, а завтра — для воспитывающихся в приюте «Камские зори».

В новогоднюю ночь менделеевцев ждут на площади ДК им. Гассара. Гостей и горожан ждет театральное представление, выступление творческих коллективов города и района. Приглашенный гость — звезда татарской эстрады Руслан Кирамутдинов.

В новогодние каникулы ребят и их родителей также ждет множество активностей в парках и скверах Менделеевска.

«Настроение праздника в эти дни детям дарят многочисленные праздники и представления, взрослые окружают их вниманием и теплом. Мы непременно еще устроим шумный фейерверк под песни Победы», — отметил Радмир Беляев.