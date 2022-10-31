Менделеевск сохранил выплаты по 20 тыс. рублей для получивших отсрочку многодетных отцов

Четверо многодетных отцов из Менделеевска вернулись домой со сборных пунктов в Казани. Несмотря на получение отсрочки, денежную компенсацию в 20 тыс. рублей для них сохранили. Об этом на деловом понедельнике в администрации сообщил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

«Район выплачивает каждому мобилизованному по 20 тысяч рублей. Никаких возвратов никто с многодетных отцов требовать не будет — они явились в военкоматы по первому зову Родины», — отметил Радмир Беляев.

Часть льгот вступает в силу в Менделеевском районе с 1 ноября — к примеру, бесплатный проезд в общественном транспорте. Они распространяются только на семьи мобилизованных мужчин. Штаб по поддержке мобилизованных и их семей возглавляет сам Беляев.

«Мы собираем и анализируем информацию по потребностям резервистов. Сюда стекаются все обращения, которые решаются в оперативном порядке», — отметил он.

Радмир Беляев напомнил, что частичная мобилизация была завершена в пятницу, о чем доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу Президенту Владимиру Путину. «Менделеевский район также направил на сборные пункты Казани наших достойных мужчин и героев. В прошедшие четверг и пятницу еще две группы менеделеевских солдат и офицеров направились на защиту родины», — отметил он.

Торжественные проводы героев проходили на площади ДК им. Гассара и военкомата. Каждому мобилизованному вручили рюкзак с вещами первой необходимости, аптечки. Помимо этого, район организовал для семей мобилизованных автобусы, чтобы родные могли повидаться со своими отцами, сыновьями и мужьями. Такой автобус направился в Казань в минувшее воскресенье.

Всего с начала момента объявления частичной мобилизации на сборные пункты в Казань убыло 200 менделеевцев.

Напомним, сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика выполнила задание Минобороны РФ по частичной мобилизации граждан.