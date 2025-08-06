В Менделеевске бюджет праздника ко Дню города направят на поддержку СВО

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

Власти Менделеевска приняли решение провести празднование Дня города, 30 августа, без приглашения звезд татарской и российской эстрады. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель района Роберт Искандаров.

По его словам, формат мероприятия изменили после общения с участниками и ветеранами СВО, их семьями, а также анализа обращений и мнений в соцсетях.

«Мы приняли решение организовать празднование с привлечением местных творческих коллективов и артистов. Бюджет, обычно затрачиваемый на приглашение иногородних артистов, мы направим на поддержку наших бойцов», – сообщил Искандаров.

Средства пойдут на формирование гуманитарных грузов, а также на поддержку волонтеров, которые плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, сухие души, супы и другие необходимые бойцам вещи.

Глава района также подчеркнул, что в Менделеевске немало собственных талантов. Среди них – заслуженный коллектив народного творчества «Шаян», Народный ансамбль эстрадного танца «Кристалл», Хор ветеранов, а также коллектив предприятия «Аммоний», завоевавший Гран-при фестиваля работающей молодежи «Наше время – Безнен заман».