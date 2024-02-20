В Менделеевске бойцов спецоперации отправят на реабилитацию в санаторий

С 1 марта в Менделеевском районе организуют работу по предоставлению бесплатных путевок на 14 дней в санаторий «Ижминводы» для прохождения реабилитации демобилизованных военнослужащих, вернувшихся с ранением, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

«Наша главная и приоритетная задача и в нынешнем году — поддержка военнослужащих и их семей. Мы находимся на постоянной связи с нашими военнослужащими, чтобы знать обо всех потребностях на передовой, оперативно реагировать на поступающие запросы», — отметил Радмир Беляев.

Ежемесячно район направляет в зону СВО гуманитарные грузы. Так, накануне менделеевцы отправили еще полторы тонны посылок и продуктов, а также автомобиль «Газель» по просьбе земляков. Объём оказанной помощи за 2023 год составил более 57 миллионов рублей.

Также в Менделеевске продолжает работу Ассоциация жен и матерей мобилизованных, совместно с которой принимаются решения по мерам поддержки ребят и их семей.

По зову сердца создаются инициативные группы, которые организовывают плетение сетей, изготовление окопных свечей, сухих душей, домашней лапши и сухих супов, пошив плащ-палаток, заготовку травяных чаев, изготовление медицинских аптечек, сбор гуманитарной помощи и многого другого, что необходимо нашим ребятам. Особенные люди — наши серебряные волонтеры, которые участвуют не только в сборе гумпомощи, но и становятся помощниками семей.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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