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«Ко Дню защитника Отчества»: менделеевцы отправили подарочные наборы в зону СВО
Сегодня из Менделеевского района отправили очередную партию гуманитарного груза. В событии приняли участие зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, заместитель Министра промышленности и торговли РТ Дмитрий Гуськов, глава Менделеевского района Радмир Беляев, участники СВО, юнармейцы и жители города.
Отправили нашим бойцам в дар грузовую газель с 1,5 тонн гуманитарного груза. Каждый наш солдат получит набор, собранный к 23 Февраля.
В гуманитарный конвой вошли входят консервы, средства личной гигиены, теплые ночки, сухие супы, сухие души, открытки и письма, подготовленные детьми района и многое другое. Также отправятся нашим ребятам окопные свечи, маскировочные сети, маскировочные костюмы так необходимые в зоне СВО.
«Благодарю за возможность коллектив санатория, инициативной группе „Мы вместе“, и в целом хочу выразить всем Вам, жителям нашего города и района, огромные слова благодарности за настоящее единство и сплочение в данном вопросе!» — отметил глава района Радмир Беляев.
Выступая на отчетной сессии с докладом, руководитель района призвал заботиться о семьях участников спецоперации и демобилизованных военнослужащих.
«Прошу с 1 марта 2023 года организовать работу по предоставлению бесплатных путёвок на 14 дней в санаторий „Ижминводы“ с целью прохождения реабилитации демобилизованных военнослужащих, вернувшихся с ранением», — отметил он.
Беляев доложил, что общий объем оказанной помощи за 2023 год составил более 57 млн рублей.
В зону специальной военной операции за время СВО были доставлены 5 автомобилей и 2 грузовые газели, 95 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости, оборудования и обмундирования.
«Мы находимся на постоянной связи с нашими военнослужащими, чтобы знать обо всех потребностях на передовой, оперативно реагировать на поступающие запросы», — заявил Беляев.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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