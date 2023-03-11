На благоустройство пяти дворов в Менделеевске направят 55 млн рублей

В 2023 году в Менделеевске благодаря республиканской программе «Наш двор» обновят пять придомовых территорий. Ремонтные работы начнутся с приходом тепла, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района.

В прошлом году за строительный сезон было завершено благоустройство бульвара Интернационалистов, а по программе «Наш двор» приведено в порядок 33 двора, 9 из них — в сельских поселениях. В 2020 году было отремонтировано 10 дворов, 2021-м — 13 дворов.

Часть проектов по благоустройству была реализована при поддержке крупнейшего предприятия района: запустили сеть велодорожек, открыли 2 новых сквера, а на домах появились муралы с изречениями выдающихся людей, живших и работавших в Менделеевске.

Также по городу продолжается формирование велопешеходных маршрутов с необходимой инфраструктурой. На эти цели в прошлом году было направлено 62 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что около 70 новых парков и скверов откроют в Татарстане до конца года и благоустроят 960 дворов.