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На благоустройство пяти дворов в Менделеевске направят 55 млн рублей
В 2023 году в Менделеевске благодаря республиканской программе «Наш двор» обновят пять придомовых территорий. Ремонтные работы начнутся с приходом тепла, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района.
В прошлом году за строительный сезон было завершено благоустройство бульвара Интернационалистов, а по программе «Наш двор» приведено в порядок 33 двора, 9 из них — в сельских поселениях. В 2020 году было отремонтировано 10 дворов, 2021-м — 13 дворов.
Часть проектов по благоустройству была реализована при поддержке крупнейшего предприятия района: запустили сеть велодорожек, открыли 2 новых сквера, а на домах появились муралы с изречениями выдающихся людей, живших и работавших в Менделеевске.
Также по городу продолжается формирование велопешеходных маршрутов с необходимой инфраструктурой. На эти цели в прошлом году было направлено 62 млн рублей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что около 70 новых парков и скверов откроют в Татарстане до конца года и благоустроят 960 дворов.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ
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