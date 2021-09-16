В Мексике около 2 тыс. россиян смогут проголосовать на выборах в Госдуму РФ

Около 1,9 тыс. граждан России, находящихся на территории Мексике, получат возможность проголосовать на предстоящих выборах в Государственную Думу. Об этом заявил посол РФ в Мехико Виктор Коронелли, сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день, по данным нашего консульского отдела, на мексиканской территории находятся 1883 избирателя. Безусловно, данное число не отражает реального количества российских граждан, обладающих активным избирательным правом и проживающих в стране», — отметил Коронелли.

Дипломат обратил внимание на то, что в этот раз многие российские граждане могут проголосовать дистанционно, подав заявление на портале госуслуг.

«Спрогнозировать уровень явки в этом году нам непросто, но могу вас заверить — бюллетеней хватит на всех», — добавил Коронелли.

Посол также призвал россиян, проживающих в Мексике, прийти в консульский отдел посольства в Мехико и воспользоваться своим конституционным правом, уточнив, что выездного голосования в других городах на этот раз организовано не будет.

На избирательном участке в столице Мексики будут приняты все необходимые противоковидные меры: контроль температуры посетителей, использование медицинских масок и дезинфицирующего геля для рук.

Выборы в Государственную Думу пройдут с 17 по 19 сентября. Ранее Президент РФ Владимир Путин призвал граждан России принять участие в них, о чем сообщало ИА «Татар-информ».