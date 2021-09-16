Путин: Все заинтересованы, чтобы в Госдуму пришли ответственные и деятельные люди

Выборы в Государственную Думу — это важнейшее событие в жизни России. Все граждане заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные люди, способные сдержать свое слово и выполнить полученные наказы. Об этом в преддверии старта голосования рассказал Президент РФ Владимир Путин.

«Дорогие друзья! В ближайшие дни — 17, 18 и 19 сентября — состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Избрание ее нового состава — безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что работа в Госдуме исключает любой популизм и пустословие, а также требует от депутатов высочайшего профессионализма.

«Ей принадлежит главная роль в законодательном процессе, в принятии законов, которые имеют высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав, интересов человека, — говорится в обращении к гражданам, опубликованном пресс-службой Кремля. — А федеральный бюджет, базовый финансовый документ страны, который тоже принимают парламентарии, создают основу для выполнения социальных обязательств государства, для реализации программ поддержки семей с детьми, планов по развитию регионов, обустройству городов и поселков нашей большой страны».

Он также отметил, что рассчитывает на ответственную и взвешенную гражданскую позицию россиян, их серьезное отношение к предстоящим выборам.

Выборы депутатов Госдумы пройдут в России в период с 17 по 19 сентября.