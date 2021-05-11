В мечетях и храмах Татарстана прошли богослужения за упокой погибших в гимназии №175

Сегодня в мечетях Татарстана, а также во всех храмах и монастырях Татарстанской митрополии в связи с трагедией в казанской гимназии №175 совершили заупокойные богослужения. Об этом сообщают пресс-службы ДУМ РТ и Татарстанской митрополии.

«От имени ДУМ РТ, полуторатысячной армии имамов Татарстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям, которых затронуло это горе. На республиканском ифтаре, а также в мечетях республики сегодня и завтра мусульмане вознесут молитвы за упокой души погибших и за выздоровление раненых. И призываю всех последовать этому примеру — все жертвы этой большой беды нуждаются в наших молитвах, как никогда», — написал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в своем Instagram.

После окончания литургии в храме Смоленской иконы Божией Матери поселка Аркатово митрополит Кирилл выразил соболезнования семьям жертв трагедии. 12 мая во всех храмах и монастырях будут совершены заупокойные литургии и панихиды по усопшим и вознесены сугубые молитвенные прошения о здравии пострадавших.

Казанская епархия окажет семьям погибших и пострадавших духовную, психологическую и социальную помощь. Обратиться можно по телефону: 8 996 900 50 30.