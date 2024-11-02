В МЧС уточнили, что в ДТП на мосту в Татарстане горели три грузовых автомобиля

В ДТП, которое произошло сегодня вечером на мосту через Волгу под Казанью столкнулись четыре грузовика, три из них загорелись. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По данным Минздрава РТ, пострадал один из водителей, он госпитализирован.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что на время ДТП движение в оба конца по мосту было приостановлено, образовалась пробка.

В настоящее время горящие автомобили потушены. По данным Волго-Вятскуправтодор, движение автотранспорта осуществляется по левым полосам в обоих направлениях.

По информации ГУ МЧС России по РТ, к ликвидаций последствий ДТП привлечена тяжелая спецтехника для эвакуации поврежденных транспортных средств. На месте работают 30 сотрудников и 6 единиц техники МЧС России.