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В МЧС уточнили, что в ДТП на мосту в Татарстане горели три грузовых автомобиля
В ДТП, которое произошло сегодня вечером на мосту через Волгу под Казанью столкнулись четыре грузовика, три из них загорелись. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
По данным Минздрава РТ, пострадал один из водителей, он госпитализирован.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что на время ДТП движение в оба конца по мосту было приостановлено, образовалась пробка.
В настоящее время горящие автомобили потушены. По данным Волго-Вятскуправтодор, движение автотранспорта осуществляется по левым полосам в обоих направлениях.
По информации ГУ МЧС России по РТ, к ликвидаций последствий ДТП привлечена тяжелая спецтехника для эвакуации поврежденных транспортных средств. На месте работают 30 сотрудников и 6 единиц техники МЧС России.
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