Один из водителей пострадал в ДТП с горящими фурами на мосту через Волгу под Казанью

В дорожно-транспортном происшествии с горящими фурами на мосту через Волгу в Татарстане пострадал один из водителей.

Фото: «Татар-информ»

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ, мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.

«Его госпитализировали в Верхнеуслонскую ЦРБ, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – добавили в Минздраве РТ.

Агентство сообщало, что сегодня вечером на мосту столкнулись две фуры и загорелись. Дорога в оба конца была перекрыта, в обе стороны образовалась пробка.

В настоящее время Волго-Вятскуправтодор сообщает, что горящие машины потушены. Сейчас ведутся работы по расчистке проезжей части, после завершения которых будет открыто движение