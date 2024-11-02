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Один из водителей пострадал в ДТП с горящими фурами на мосту через Волгу под Казанью
В дорожно-транспортном происшествии с горящими фурами на мосту через Волгу в Татарстане пострадал один из водителей.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ, мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.
«Его госпитализировали в Верхнеуслонскую ЦРБ, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – добавили в Минздраве РТ.
Агентство сообщало, что сегодня вечером на мосту столкнулись две фуры и загорелись. Дорога в оба конца была перекрыта, в обе стороны образовалась пробка.
В настоящее время Волго-Вятскуправтодор сообщает, что горящие машины потушены. Сейчас ведутся работы по расчистке проезжей части, после завершения которых будет открыто движение
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