В МЧС Татарстана напомнили, как обезопасить детей от падения из окон

В МЧС Татарстана напомнили об опасности открытых окон для маленьких детей.

«Падение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытыми окнами из-за естественной любознательности», – рассказал начальник Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России Игорь Кацюруба.

Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок находится под присмотром. Во время проветривания лучше открывать фрамуги и форточки. Если вы все же открываете окно, используйте ограничители, которые не позволяют окну открываться слишком широко, советует он.

Если у вас дома есть маленькие дети, установите на окна блокираторы, чтобы малыш не мог открыть окно сам. Также тщательно подбирайте аксессуары на окна: жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться на окно или запутаться в них, спровоцировав удушье. Отодвиньте от окон всю мебель, включая кровати, – по ним малыш с легкостью может взобраться на подоконник.

Большая часть таких трагедий происходит из-за москитных сеток – ребенок уверен, что она выдержит его вес, опирается на нее и падает вниз.

«Если ребенок 5-7 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже на короткое время. Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть родителей, что может повлечь их падение с балкона», – добавил начальник Казанского поисково-спасательного отряда.

Помните, что ребенку хватает всего 30 секунд, чтобы открыть окно. Чтобы избежать беды, сделайте окна в вашей квартире безопасными.

