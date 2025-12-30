В МЧС рассказали подробности смертельного пожара в Зеленодольском районе

Стали известны подробности смертельного пожара в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана. Замначальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин сообщил, что в момент возгорания все жители дома были бодрствующими. По его словам, условием гибели стало то, что люди пытались потушить огонь самостоятельно.

«В момент возникновения пожара все проживающие находились в бодрствующем состоянии, условием гибели людей на пожаре послужило самостоятельное тушение пожара», – отметил Трущин на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан, прошедшем в Доме Правительства РТ.

Пожар произошел в двухэтажном частном доме на улице Пролетарской. Ранее «Татар-информ» сообщал, до прибытия пожарных из здания смогли самостоятельно выбраться хозяйка дома и ее сын. Внутри остались трое: 14‑летняя дочь женщины, ее 74‑летняя мать и 52‑летний супруг. Спасти их не удалось.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из‑за неисправности электропроводки. Сейчас проводятся следственные действия, специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на контроле местной прокуратуры.