После смертельного пожара в Васильево возбудили уголовное дело

Фото: СУ СКР по РТ

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 14-летней девочки, 74-летней женщины и 52-летнего мужчины на пожаре в поселке Васильево Зеленодольского района. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности», – говорится в заявлении ведомства.

«Татар-информ» рассказывал, что в Зеленодольском районе Татарстана, в поселке Васильево, произошел пожар в двухэтажном частном доме на улице Пролетарской.

‎До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались хозяйка дома и ее сын, внутри остались три человека: 14-летняя дочь хозяйки, ее 74-летняя мать и 52-летний муж. Все они, к сожалению, погибли.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование дела находится на контроле местной прокуратуры.