В МЧС рассказали подробности пожара в Бугульме, где пострадали дети

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В ГУ МЧС России по РТ сообщили подробности пожара в бугульминском общежитии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ЧП случилось рано утром на улице Чайковского. Отмечается, что очаг возгорания находился в однокомнатной квартире на третьем этаже, где горели мебель и вещи. ‎

Двое сестер и их сводный брат ночевали в квартире одни. Их родители находились в квартире в соседнем подъезде. 12-летняя девочка проснулась, сумела выбежать из горящей квартиры и позвать отца, чтобы спасти мальчика и потушить пожар. Она не пострадала.

‎Мужчина и прибывшие пожарные из горящей квартиры спасли 11-летнего мальчика. С отравлением продуктами горения и термическими ожогами головы и туловища, рук и ног (90%) в тяжелом состоянии он доставлен в Бугульминскую ЦРБ.

‎Кроме того, на пожаре пострадала 13-летняя девочка. С отравлением продуктами горения и термическими ожогами предплечья (9%) средней тяжести она госпитализирована в Бугульминскую ЦРБ.

По предварительной информации, причиной происшествия стал загоревшийся сетевой разветвитель – «тройник». Над розеткой на вешалке висели вещи, по которым и распространилось горение.