После пожара в общежитии в Бугульме двое детей попали в больницу

Фото: Прокуратура РТ

Ранним утром на улице Чайковского в Бугульме случился пожар в комнате общежития. Во время пожара в помещении находились трое детей. С различными травмами двое из них госпитализированы в медучрежедение, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов.

На место происшествия выезжал заместитель Бугульминского городского прокурора Ильхам Маликов. Организована процессуальная проверка.