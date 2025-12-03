news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 3 декабря 2025 10:18

После пожара в общежитии в Бугульме двое детей попали в больницу

Читайте нас в
Телеграм
После пожара в общежитии в Бугульме двое детей попали в больницу
Фото: Прокуратура РТ

Ранним утром на улице Чайковского в Бугульме случился пожар в комнате общежития. Во время пожара в помещении находились трое детей. С различными травмами двое из них госпитализированы в медучрежедение, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов.

На место происшествия выезжал заместитель Бугульминского городского прокурора Ильхам Маликов. Организована процессуальная проверка.

Фото: Прокуратура РТ

#Бугульма #пожар
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Главе КАМАЗа Сергею Когогину присвоено звание Героя Труда РФ

Главе КАМАЗа Сергею Когогину присвоено звание Героя Труда РФ

2 декабря 2025
Мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков досрочно сложил полномочия

Мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков досрочно сложил полномочия

2 декабря 2025