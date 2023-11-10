В МЧС рассказали подробности поисков пропавших в Мензелинском районе рыбаков

Спасатели продолжают поиски двух рыбаков, пропавших на реке Ик вблизи села Новый Мелькен Мензелинского района. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Напомним, двое мужчин 45-ти и 46-ти лет утром 4 ноября на моторной лодке уехали на рыбалку на реку Ик у села Новый Мелькень Мензелинского района. С этого дня не выходят на связь.

На следующий день поступило сообщение о том, что на реке Ик рядом с маяком рыбаки нашли пустую лодку, примерзшую ко льду, внутри есть рыбацкие вещи, лекарства. Также обнаружили вмерзший в лед сапог.

Позднее спасатели ЗПСО обнаружили куртку, а также нашли фонарик одного из рыбаков.

В ведомстве рассказали, что всего с 5 ноября пройдено 70 квадратных километров акватории, береговая линия акватории протяженностью 21 км и 15 км наземной береговой линии.

В настоящее время поиски продолжаются.