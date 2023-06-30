В МЧС рассказали подробности ЧП на нефтяном резервуаре в Заинском районе РТ

Сообщение о возгорании в товарном парке в селе Старое Маврино поступило сегодня в 10.21. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По прибытии пожарные выяснили, что на площади 2 кв.м загорелся пустой резервуар, который находился на реконструкции. Отмечается, что силы и средства Заинского пожарно-спасательного гарнизона направлены по рангу пожара № 3.

В 11.01 пожар удалось ликвидировать.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что во время очистки на установке нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» в селе Старое Маврино погибли два человека.

По предварительным данным, мужчина и женщина занимались очисткой нефтяного резервуара. В какой-то момент он рванул, начался пожар. Погибли начальник участка и оператор.