В МЧС рассказали о последствиях непогоды в Татарстане

Накануне в ГУ МЧС России по РТ поступили сообщения о падении восьми деревьев в Казани, Елабуге, Бугульме, Мензелинске и в Нурлатском и Аксубаевском районах, сообщают в пресс-службе ведомства.

Кроме того, повреждения получил легковой автомобиль в Елабуге. А в Альметьевске на крыше здания учебного корпуса медицинского колледжа сорвало часть профнастила с кровли на предварительной площади 100 квадратных метров.

На место происшествия прибыли директор колледжа, руководитель исполкома Альметьевского муниципального района и руководитель исполкома города, силы и средства ЖКХ. Проводятся работы по разборке и уборке сорванной кровли с территории колледжа и находящегося рядом многоквартирного дома. Всего привлечены к ликвидации последствий срыва кровли от РСЧС 28 человек и 7 ед.техники.

Напомним, что вчера в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и ливней.