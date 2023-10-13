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В МЧС рассказали о последствиях непогоды в Татарстане
Накануне в ГУ МЧС России по РТ поступили сообщения о падении восьми деревьев в Казани, Елабуге, Бугульме, Мензелинске и в Нурлатском и Аксубаевском районах, сообщают в пресс-службе ведомства.
Кроме того, повреждения получил легковой автомобиль в Елабуге. А в Альметьевске на крыше здания учебного корпуса медицинского колледжа сорвало часть профнастила с кровли на предварительной площади 100 квадратных метров.
На место происшествия прибыли директор колледжа, руководитель исполкома Альметьевского муниципального района и руководитель исполкома города, силы и средства ЖКХ. Проводятся работы по разборке и уборке сорванной кровли с территории колледжа и находящегося рядом многоквартирного дома. Всего привлечены к ликвидации последствий срыва кровли от РСЧС 28 человек и 7 ед.техники.
Напомним, что вчера в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и ливней.
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