МЧС напоминает татарстанцам о мерах безопасности в предстоящую штормовую погоду

В Татарстане на ближайшие часы объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и ливней, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ со ссылкой на ФГБУ УГМС Республики Татарстан.

МЧС рекомендует татарстанцам при ухудшении погоды владельцам маломерных судов из-за плохой видимости и сложной обстановке на воде воздержаться от выезда на плавсредствах. Если все-таки придется плыть, следует взять с собой исправные средства связи и спасения, а также приборы навигации.

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населенного пункта, оставаться внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Необходимо избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, а также строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД.



Во время усиления ветра населению республики следует убрать с незастекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна.

Рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять и не парковать автотранспорт возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.