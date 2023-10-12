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МЧС напоминает татарстанцам о мерах безопасности в предстоящую штормовую погоду
В Татарстане на ближайшие часы объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и ливней, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ со ссылкой на ФГБУ УГМС Республики Татарстан.
МЧС рекомендует татарстанцам при ухудшении погоды владельцам маломерных судов из-за плохой видимости и сложной обстановке на воде воздержаться от выезда на плавсредствах. Если все-таки придется плыть, следует взять с собой исправные средства связи и спасения, а также приборы навигации.
Водителям рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населенного пункта, оставаться внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Необходимо избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, а также строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД.
Во время усиления ветра населению республики следует убрать с незастекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна.
Рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять и не парковать автотранспорт возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.
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