В МЧС рассказали, что на погибших в Татарстане рыбаках не было спасательных жилетов

Спасательных жилетов, которые могли дать шанс на спасение, на погибших в реке Ик рыбаках не было. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, сегодня волонтеры нашли тела двух жителей Башкортостана, пропавших во время рыбалки 4 ноября. Тела погибших извлекли из воды и передали полицейским.

В ведомстве сообщают, что скорее всего, мужчины при движении по реке в результате резкого маневра или столкновения с плавучим предметом выпали из лодки, а намокшая верхняя одежда утянула их на дно.

«Неблагоприятные погодные условия, которые сопровождаются усилением ветра, выпадением мокрого снега, метели с образованием наледи, повышают риск происшествий с маломерными судами на водоемах республики», – подчеркнули в ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Отметим, что накануне ледостава ежегодно происходят трагедии на воде по причине безответственного отношения людей к собственной безопасности.

«При движении на маломерном судне по воде обязательно необходимо надевать на себя спасательные жилеты», – отметил главный госинспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

По его словам, это позволит доплыть до берега, если вы находитесь недалеко от него, либо вас смогут увидеть очевидцы на берегу или на проходящих судах и оказать помощь. Спасательный жилет дает шанс на спасение. Смерть от переохлаждения наступает у человека в холодной воде через 20 минут. Поэтому главный госинспектор РТ рекомендует судовладельцам не искушать судьбу, завершать навигацию и поставить суда на зимнее хранение.