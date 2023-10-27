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В МЧС предупредили о штрафах до 2 тыс. рублей за выход на тонкий лед
Об административных штрафах за выход на тонкий лед на водоемах предупредил заместитель руководителя территориального органа Главного управления МЧС России по РТ Юрий Венедиктов. Об этом он рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Выход на лед толщиной менее 7 см запрещен. Выход на опасный лед в период ледостава влечет наложение административного штрафа от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей», – заявил спикер.
Кроме того, в случаях с детьми, которые вышли на тонкий лед, информация направляется в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав исполкомов муниципалитетов.
«Если будет установлен факт ненадлежащего выполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, родители могут быть привлечены к административной ответственности», – отметил главный государственный инспектор по маломерным судам РТ.
Он уточнил, что таких родителей обяжут заплатить штраф в размере от 100 до 500 рублей. Венедиктов также попросил татарстанцев, увидев детей на тонком льду, звонить по номеру 112.
На Куйбышевском водохранилище наступление ледостава ожидается 25 – 29 ноября, на Нижнекамском – 16 ноября, о чем сообщал «Татар-информ».
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