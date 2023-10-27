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Руc Тат
Общество 27 октября 2023 16:26

В МЧС предупредили о штрафах до 2 тыс. рублей за выход на тонкий лед

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Об административных штрафах за выход на тонкий лед на водоемах предупредил заместитель руководителя территориального органа Главного управления МЧС России по РТ Юрий Венедиктов. Об этом он рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Выход на лед толщиной менее 7 см запрещен. Выход на опасный лед в период ледостава влечет наложение административного штрафа от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей», – заявил спикер.

Кроме того, в случаях с детьми, которые вышли на тонкий лед, информация направляется в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав исполкомов муниципалитетов.

«Если будет установлен факт ненадлежащего выполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, родители могут быть привлечены к административной ответственности», – отметил главный государственный инспектор по маломерным судам РТ.

Он уточнил, что таких родителей обяжут заплатить штраф в размере от 100 до 500 рублей. Венедиктов также попросил татарстанцев, увидев детей на тонком льду, звонить по номеру 112.

На Куйбышевском водохранилище наступление ледостава ожидается 25 – 29 ноября, на Нижнекамском – 16 ноября, о чем сообщал «Татар-информ».

#гибель на воде #ледостав
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