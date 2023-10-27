На Куйбышевском водохранилище наступление ледостава ожидается в конце ноября

На Куйбышевском водохранилище наступление ледостава ожидается 25 – 29 ноября, на Нижнекамском – 16 ноября. Об этом сообщил заместитель руководителя территориального органа Главного управления МЧС России по РТ Юрий Венедиктов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Согласно анализу, сложившаяся гидрометеорологическая обстановка позволяет ожидать установление ледостава на Куйбышевском водохранилище на три–четыре дня позже среднемноголетней даты», – сказал главный государственный инспектор по маломерным судам РТ.

На Нижнекамском водохранилище начало ледостава прогнозируется раньше среднемноголетней даты на пять дней, добавил спикер.

По словам Венедиктова, метеорологи прогнозируют температуру ночью в ближайшее время до -5 градусов. «Поэтому на прудах, озерах уже сейчас можно наблюдать становление тонкого льда. Возникает угроза выхода детей на лед, соответственно, провалов и гибели», – подчеркнул он.