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В МЧС посоветовали россиянам собрать «тревожный чемоданчик»
Россиянам, проживающим в районах, где происходят природные катаклизмы или существует вероятность вооруженного конфликта, следует собрать «тревожный чемоданчик». Об этом сообщается на сайте МЧС России.
«Правильно укомплектованный «тревожный чемоданчик» может обеспечить автономное существование человека в экстремальных ситуациях», — сказано в сообщении.
Согласно рекомендации ведомства, его следует укомплектовать спичками, радиоприемником, калорийной пищей, деньгами и документами, набором для оказания первой медицинской помощи, предметами первой необходимости (аптечка, нож, фонарик и т.д.), сменным бельем.
Ранее ГУ МЧС России по РТ напомнило татарстанцам о мерах безопасности при штормовом предупреждении.
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