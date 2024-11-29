В МЧС посоветовали россиянам собрать «тревожный чемоданчик»

Россиянам, проживающим в районах, где происходят природные катаклизмы или существует вероятность вооруженного конфликта, следует собрать «тревожный чемоданчик». Об этом сообщается на сайте МЧС России.

«Правильно укомплектованный «тревожный чемоданчик» может обеспечить автономное существование человека в экстремальных ситуациях», — сказано в сообщении.

Согласно рекомендации ведомства, его следует укомплектовать спичками, радиоприемником, калорийной пищей, деньгами и документами, набором для оказания первой медицинской помощи, предметами первой необходимости (аптечка, нож, фонарик и т.д.), сменным бельем.

Ранее ГУ МЧС России по РТ напомнило татарстанцам о мерах безопасности при штормовом предупреждении.