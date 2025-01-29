В МЧС назвали основные причины гибели людей на пожарах в Татарстане

Основной причиной смертельных случаев на пожарах в Татарстане стало небрежное обращение с огнем. Об этом сегодня на совместном заседании коллегии Главного управления МЧС России по РТ и МЧС РТ рассказал начальник главка Ирек Кадамов.

«Основными причинами гибели людей на пожарах являются неосторожное обращение с огнем (52%), а также нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования (32%) и печей (7,8%)», – отметил он.

Согласно данным ведомства, в прошлом году на территории республики произошло 4217 пожаров, на которых погибли 115 человек.