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Происшествия 29 января 2025 13:37

За прошлый год число погибших на пожарах в Татарстане снизилось почти на 20%

За двенадцать месяцев прошлого года на пожарах в Татарстане погибли 115 человек. Это на 19% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили сегодня на совместном заседании коллегии Главного управления МЧС России по РТ и МЧС РТ.

«В 2024 году на территории Республики Татарстан зарегистрировано 4217 пожаров, на которых погибли 115 человек, получили травмы различной степени тяжести 202 человека. По сравнению с прошлым годом количество пожаров снизилось на 15%, число погибших – на 19%, количество травмированных снизилось на 1,5%», – рассказал начальник ГУ МЧС России по РТ полковник внутренней службы Ирек Кадамов.

#пожары #ГУ МЧС по РТ #МЧС РТ #коллегия МЧС РТ
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