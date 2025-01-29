За прошлый год число погибших на пожарах в Татарстане снизилось почти на 20%

За двенадцать месяцев прошлого года на пожарах в Татарстане погибли 115 человек. Это на 19% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили сегодня на совместном заседании коллегии Главного управления МЧС России по РТ и МЧС РТ.

«В 2024 году на территории Республики Татарстан зарегистрировано 4217 пожаров, на которых погибли 115 человек, получили травмы различной степени тяжести 202 человека. По сравнению с прошлым годом количество пожаров снизилось на 15%, число погибших – на 19%, количество травмированных снизилось на 1,5%», – рассказал начальник ГУ МЧС России по РТ полковник внутренней службы Ирек Кадамов.